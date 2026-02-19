Afghanistan, barbe e capelli nel mirino dei Talebani

Kabul, 19 feb. (askanews) - In Afghanistan anche un taglio di capelli può diventare motivo di controllo o di fermo. I barbieri di Kabul raccontano di ispezioni quotidiane da parte del Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, incaricato di far rispettare l'interpretazione della sharia adottata dalle autorità talebane.

Il mese scorso il ministero ha ribadito che è "obbligatorio" portare la barba più lunga di un pugno. I funzionari pattugliano le strade e verificano che nei saloni non vengano realizzati tagli considerati "occidentali" o barbe troppo corte.

In altre province la pressione è già sfociata in arresti: a Ghazni un barbiere è stato detenuto per tre notti, mentre in Kunar tre colleghi sono stati incarcerati da tre a cinque mesi, secondo un rapporto delle Nazioni Unite.

AFP ha raccolto le testimonianze di barbieri e clienti che hanno chiesto l'anonimato per ragioni di sicurezza: "Il lavoro del barbiere è una questione personale. I capelli e la barba appartengono a ogni persona, e ognuno dovrebbe decidere come tagliarli o sistemarli. Ora loro le autorità talebane sono molto severi. Durante l'epoca della Repubblica (2004-2021) era molto meglio. Ognuno poteva tagliare e sistemare i propri capelli e la propria barba come voleva". "Prima c'erano uffici e ministeri dove le persone si sistemavano i capelli e l'aspetto due o tre volte a settimana. Ora quasi tutti portano la barba, e alcuni non vengono nemmeno dal barbiere una volta al mese".

Dice un altro barbiere, 50 anni: "I funzionari del ministero della Virtù e della Prevenzione del Vizio passano qui ogni giorno per controllare. Vengono e ci osservano e dicono: 'Non sfumate i lati. Non fate tagli inglesi'. Noi rispondiamo: 'No, facciamo solo tagli normali'".

"Se i giovani non possono scegliere lo stile che preferiscono - afferma un cliente - si sentono turbati e delusi. Ogni giovane ha i propri interessi e le proprie passioni. Vogliono sistemare i capelli come desiderano, e quando non possono farlo, per loro è difficile". "Se arrivano mentre stiamo tagliando i capelli o accorciando la barba, ovviamente abbiamo paura. Per questa paura, se prima venivo una volta a settimana, ora forse verrò solo una volta al mese".