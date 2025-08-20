ULTIME NOTIZIE 20 AGOSTO 2025

Afghanistan, a fuoco un autobus che trasportava migranti, 78 morti

Guzara (Provincia di Herat), 20 ago. (askanews) - Sono 78 i morti nell'incendio un un autobus che trasportava migranti di ritorno dall'Iran. Il veicolo si è scontrato con una motocicletta e un'autocisterna, provocando un incendio a Guzara, provincia di Herat nella parte occidentale del paese.

Al suolo restano solo rottami di acciaio carbonizzato e gli effetti personali delle vittime. Le forze di sicurezza locali stimano che tra le 17 e le 19 vittime fossero bambini, e ci sarebbe solo un sopravvissuto. "C'era rumore all'interno dell'autobus, la gente gridava e strillava, ma nessuno riusciva a uscire", ha detto il testimone Akbar Tawakoli all'AFP. Secondo la polizia l'autista dell'autobus andava a una "velocità eccessiva" ed è colpevole di "negligenza". Si è trattato di uno degli incidenti stradali più mortali degli ultimi anni, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Bakhtar.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi