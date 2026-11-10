"Affinché nessuno ci cancelli" è il nuovo singolo di Sarah Toscano

Milano, 10 nov. (askanews) - Elegante e raffinata Sarah Toscano si sta imponendo come una delle artiste più originali e promettenti. Dopo un anno ricco di traguardi, con il disco d'oro per il suo primo album "MET GALA" torna con nuova musica a partire dal singolo "Affinché nessuno ci cancelli".

"Parla proprio della paura del poter essere dimenticati e cancellati per un qualunque errore o una parola detta male e questo sia nei confronti di sé stessi per il lavoro, sia nelle relazioni di tipo familiare, di amicizia o d'amore".

Come molti giovani ha paura dell'oblio, anche per il ruolo che hanno i social nel condizionare le nostre vite.

"Allora un po' sì, un po' sì, proprio il fatto che è capitato che una parola detta male venisse ripresa, venisse pubblicata sui social e da lì poi le persone hanno messo una X sopra quella persona. Quindi sì, ha anche a che fare con questo aspetto, è una cosa un po' generale, che riguarda sia la vita chiaramente di tutti i giorni, le relazioni, anche per quanto riguarda i social".

Un anno dedicato alla scrittura di nuova musica ma anche al cinema. "Mi piacerebbe tanto poter fare qualcos'altro. È stato un mondo nuovo che ho scoperto e mi piaciuto proprio tanto, tanto, tanto. In un futuro poter fare un altro film non lo disprezzerei". Nata dal talent Amici, è già stata al Festival di Sanremo dove spera di poter tornare.

"Ci tornerei assolutamente sì, un palco come pochi nella vita, quindi non vedo l'ora di poter tornare un giorno a Sanremo, che sia poi quest'anno già tra due anni o chissà quando. E' stata una settimana tanto intensa, ho provato un sacco di emozioni forti. Io sono tornata e ho pianto il giorno dopo perché ero triste di aver finito quella settimana, quindi tornerei sicuramente. Tutti i mesi di preparazione, il lavoro e anche l'adrenalina che hai poi sia prima sia dopo sono impagabili".

"Affinché nessuno ci cancelli" si sviluppa attraverso la produzione di Dardust, che accompagna Sarah Toscano verso una nuova dimensione sonora.