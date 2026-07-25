Aerospazio, Pmi e ricerca, così la Campania compete nel mondo

Londra, 25 lug. (askanews) - "Il networking riveste un'importanza fondamentale perché, come Distretto, rappresentiamo non soltanto le piccole e le grandi imprese, ma anche gli enti di ricerca, tra cui l'eccellenza del Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale. In un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti e da una forte competitività, l'attività del Distretto nel fare massa critica per affrontare queste sfide assume un ruolo particolarmente rilevante". È quanto dichiara Valerio Striano, project manager del Distretto Aerospaziale Campania - DAC, ai microfoni del Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Una delle principali missioni del Distretto è l'internazionalizzazione. Per questo partecipiamo ogni due anni al Farnborough International Airshow e, ogni anno, ai principali appuntamenti internazionali del settore", prosegue Striano.

"In queste occasioni lavoriamo fianco a fianco con la Regione Campania per creare opportunità di promozione delle capacità e delle competenze del territorio, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che rappresentano uno dei principali patrimoni di innovazione e conoscenza della Regione", conclude.