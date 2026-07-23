Aerospazio, Mona (Secondo Mona): consolidati su mercato globale

Londra, 23 lug. (askanews) - "Siamo orgogliosi di essere presenti quest'anno al Farnborough International Airshow e di poter comunicare di aver appena ricevuto il riconoscimento come miglior fuel system supplier europeo dell'anno. Il nostro core business è la produzione di sistemi combustibile completi per piattaforme aeree ad ala fissa e rotante, civili e militari. Siamo tra i pochissimi operatori al mondo ad avere una specializzazione così verticale in uno dei principali sistemi di bordo". È quanto dichiara Claudia Mona, Managing Director di Secondo Mona S.p.A., presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Siamo un'azienda - spiega Mona - consolidata sul mercato globale, con una quota di esportazioni stabile attorno al 75%. Da tempo non rientriamo più nella categoria delle PMI e siamo ormai nella fascia delle small mid-cap, pur mantenendo una struttura familiare. Insieme a mio fratello rappresento la quarta generazione. L'azienda è stata fondata dal nostro bisnonno nel 1903 ed è attiva nell'industria aeronautica dal 1913. Possiamo quindi contare su oltre 110 anni di partecipazione ai programmi aeronautici e su più di 120 anni di storia imprenditoriale familiare".