Aerospazio, De Mitri: Collaborare è decisivo per l'innovazione

Roma, 27 lug. (askanews) - "Per il Distretto Aerospaziale Piemonte la presenza al Farnborough International Airshow è particolarmente importante, perché rappresenta uno dei principali momenti di promozione della collaborazione nazionale e internazionale per l'industria aerospaziale. Come Distretto ci concentriamo sui progetti di innovazione, sul raccordo a livello regionale, nazionale e internazionale e sul rapporto con il mondo della formazione". È quanto dichiara Maurizio De Mitri, presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte, ai microfoni del Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Farnborough ci offre l'opportunità di rafforzare il dialogo con le industrie del settore. A questo scopo abbiamo recentemente siglato un accordo di collaborazione con un cluster tedesco e, proprio pochi giorni fa, abbiamo raggiunto un'intesa con il cluster inglese, con l'obiettivo di coinvolgere le aziende piemontesi e britanniche", prosegue De Mitri.

"Si tratta di opportunità fondamentali perché, come si dice, l'unione fa la forza. La collaborazione è un elemento determinante anche per accedere ai programmi internazionali di innovazione promossi dall'Unione europea e ottenere, in termini di ritorno tecnico ed economico, risultati proporzionati a quanto l'Italia investe in queste attività", conclude.