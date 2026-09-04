Aeronautica, cambio al Comando Squadra Aerea e 1a Regione Aerea

Milano, 4 set. (askanews) - Il Generale di Squadra Aerea Mauro Lunardi è il nuovo comandante della Squadra Aerea e 1a Regione Aerea dell'Aeronautica Militare con sede a Milano; subentra al parigrado Silvano Frigerio alla guida dell'Alto Comando che ha il compito di addestrare, predisporre, approntare e impiegare le Forze dei principali Reparti operativi della Forza Armata. La cerimonia di avvicendamento si è svolta all'aeroporto militare di Linate, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.

"Il cambio del comando della squadra aerea è un cambio molto importante perché la squadra e la nostra componente operativa, assicura lo svolgimento di tutte le missioni - ha spiegato il Capo di Stato Maggiore - Il generale Frigerio ha un'esperienza operativa di assoluto rilievo e in continuità la scelta è caduta sul generale Mauro Lunardi, anche lui ha un background operativo di prim'ordine quindi sono certo che nella linea di comando garantiremo il massimo della prontezza operativa, la massima disponibilità degli assetti, la capacità di essere presente ovunque l'Italia ci chiamerà ad operare".

Il Gen. Frigerio cede il comando al termine di un periodo caratterizzato dal consolidamento del ruolo di riferimento operativo, istituzionale e sociale del Comando Squadra Aerea e 1a Regione Aerea anche nel rapporto con il territorio, garantendo la piena prontezza delle capacità aerospaziali della Forza Armata, in particolare per quanto riguarda la Difesa aerea nazionale e Nato, i voli sanitari e d'emergenza per persone in imminente pericolo di vita e di evacuazione della popolazione di Gaza.

"Abbiamo garantito l'assorbimento delle missioni tipiche del comando squadra aerea, quindi la protezione innanzitutto dello spazio aereo nazionale e come diceva il signor capo di Stato Maggiore, la prontezza di impiego operativo per i trasporti sanitari - ha dichiarato - Questo è stato fondamentale ed è stato anche incrementato laddove per determinate minacce che si possono essere palesate, soprattutto nei confini sud e est dell'Alleanza, abbiamo dovuto schierare con una certa prontezza operativa, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia necessario l'addestramento per poter fare ciò, i nostri assetti a protezione di questi confini".

Un'eredità che oggi raccoglie il Generale Lunardi, chiamato a proseguire nel segno della continuità, garantendo la piena operatività del Comando di Vertice, "con grande entusiasmo sicuramente, nella continuità, ma anche conscio della complessità e della difficoltà associata alla dimensione di questo comando", ha spiegato.

"Un comando con più di 50 enti, con più di 15.000 persone, sul territorio andiamo da Pantelleria alla Val Pusteria - ha sottolineato - Sarà una sfida legata alla complessità della contesto internazionale, ma appunto abbiamo su Milano e comunque in Italia delle grandi risorse industriali di ricerca, grandi realtà universitarie e sicuramente ci sono tutti gli ingredienti per continuare a fare bene".

Il Comando Squadra Aerea e 1a Regione Aerea ha sede nello storico palazzo di piazza Novelli a Milano e, per il tramite di 5 comandi intermedi, coordina l'attività di 56 enti e reparti dipendenti e oltre 15mila donne e uomini che operano ogni giorno, in Italia e all'estero, al servizio della Nazione e della collettività.