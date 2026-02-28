Aeroitalia inaugura la nuova era dei voli pet friendly

Roma, 28 feb. (askanews) - Da Palermo a Roma con a bordo due amici a quattro zampe di taglia medio - grande che hanno potuto viaggiare comodamente a fianco dei propri conduttori. È successo su un volo Aeroitalia, che ha di fatto dato il via ad una nuova era dell'aviazione civile. Da oggi, infatti, stop al vecchio limite dei 10kg, compreso il trasportino, per incentivare una politica che possa tutelare gli animali domestici per tutto il periodo del volo.

Abbiamo intervistato Matteo Salvini, Vice Premier e Ministro dei Trasporti: "Non possono essere considerati pacchi, trolley, valigie o oggetti. E ripeto, ovviamente con buon senso: cani controllati, sotto i 30 kg, non più di due per viaggio. Però conto che chi ancora non lo faccia, e faccio un appello anche agli operatori turistici, che spalanchino le porte di alberghi, ristoranti, rifugi, stabilimenti balneari anche agli amici a quattro zampe. Diciamo che l'Italia da questo punto di vista è apripista. Abbiamo appena organizzato delle Olimpiadi straordinarie, qua l'oro l'abbiamo vinto noi. Però non siamo gelosi, quindi spero che tanti altri Paesi, a partire dall'Europa abbattano questa barriera. Ripeto un'Europa che considerava bagagli quelli che sono esseri viventi."

Stando alle nuove linee guida ENAC, i cani verranno sistemati insieme ai propri conduttori vicino ai finestrini, evitando in ogni caso le uscite di emergenza. Saranno inoltre previste postazioni specifiche per chi ha fobie o allergie, ed in ogni caso l'equipaggio verrà sempre informato della loro presenza per poter rendere il viaggio più confortevole possibile.

Gaetano Intrieri, Amministratore delegato Aeroitalia, ha dichiarato: "Questo di oggi è l'ultimo step. Il volo test fatto in cooperazione con la nostra autorità di controllo che è l'ENAC. Abbiamo definito tutte le procedure in dettaglio. È stato un percorso lungo, come doveva essere, proprio per curare ogni dettaglio in termini di sicurezza, sia per i nostri amici a 4 zampe che per i passeggeri. Tutte le procedure adesso penso si siano finalizzate, per cui da qui a qualche settimana potremmo mettere in vendita i biglietti per i nostri amici a quattro zampe."

Mai più animali nella stiva tenuti come se fossero bagagli. Questo il messaggio che si vuole far passare e la direttiva comune da seguire, per iniziare una nuova era all'insegna del pet-friendly.