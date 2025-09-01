Aereo von der Leyen colpito da presunto attacco informatico russo

Bruxelles, 1 set. (askanews) - "L'aereo che trasportava la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stato colpito da un "disturbo GPS" al suo arrivo in Bulgaria domenica, ha annunciato la portavoce Ue Arianna Podesta, confermando di sospettare la Russia.

"Possiamo effettivamente confermare che si è verificato un disturbo del segnale gps, ma l'aereo è atterrato sano e salvo in Bulgaria. Abbiamo ricevuto informazioni dalle autorità bulgare secondo cui ciò è dovuto a una palese interferenza da parte della Russia. Siamo, ovviamente, consapevoli e in qualche modo abituati alle minacce e alle intimidazioni che sono una componente costante del comportamento ostile della Russia. Naturalmente, questo non farà che rafforzare ulteriormente il nostro incrollabile impegno a potenziare le capacità di difesa e il supporto all'Ucraina."