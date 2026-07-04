ULTIME NOTIZIE 04 LUGLIO 2026

Adriano Giannini: "Per recitare parto dal corpo non dalla psiche"

Iglesias, 4 lug. (askanews) - "La psiche non arriva quasi mai. Io cerco di fare un lavoro sui personaggi che non parta da un pensiero perchè mi perdo entrando in meandri che mi sfuggono di mano e mi confondono. Quindi di solito parto molto dal di fuori: può essere il corpo, una certa camminata, una postura, può essere un look". Così l'attore Adriano Giannini a un incontro con il pubblico a Iglesias nell'ambito della Andaraas Traveling Film Festival ha raccontato come si prepara a interpretare un personaggio per il cinema.

Giannini ha spiegato di affidarsi spesso alle sensazioni della prima lettura del copione e al contributo di costumisti e truccatori, preferendo non arrivare sul set con un'idea troppo definita, così da lasciare spazio alle intuizioni che possono emergere durante le riprese.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi