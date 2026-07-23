ADR inaugura Open, il nuovo centro direzionale a Fiumicino

Fiumicino, 23 lug. (askanews) - Alla presenza del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato "Open - FCO Smart Workplace", il nuovo centro direzionale realizzato nell'area di fronte al Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci. L'infrastruttura amplia l'offerta di servizi e spazi per attività professionali dello scalo, rafforzando il ruolo di Fiumicino come hub integrato al servizio di compagnie aeree, imprese e operatori aeroportuali.

"Il nostro obiettivo è continuare a investire e sviluppare una nuova progettualità che permetta a questo principio di essere vivo ogni giorno e di continuare a migliorarsi. Open è un nome che racconta già da sé il concetto, quello dell'inclusività e della progettualità. La nostra intenzione è rimanere fermamente al fianco di ADR in questo percorso e supportare con grande convinzione e volontà il nuovo piano di sviluppo" ha dichiarato Alessandro Benetton, presidente di Mundys.

Con una superficie di 16 mila metri quadrati, il complesso potrà ospitare fino a 600 persone tra spazi di lavoro, sale riunioni e aree condivise e accoglierà le sedi operative di diverse compagnie aeree, oltre a società di handling e di autonoleggio presenti nello scalo.

"Noi prevediamo, in termini di traffico, di raggiungere i 100 milioni di passeggeri nell'arco di 20 anni. Non è un numero da sogno: significa semplicemente immaginare una crescita media annua del 3% circa, che è il minimo che il mercato romano e l'Italia possono aspettarsi, vista la grandissima attrattività del prodotto Roma e del prodotto Italia, soprattutto sui mercati di lungo raggio intercontinentali. Dunque, per proseguire questo percorso di crescita, è fondamentale continuare a supportare tutti gli attori industriali che contribuiranno e accompagneranno questo sviluppo" ha proseguito Marco Troncone, CEO di ADR.

"Negli ultimi anni, alla guida delle nostre attività di famiglia, ci siamo impegnati e mi sono impegnato perché questo punto di vista diventasse una certezza. Credo che lo abbiamo già dimostrato, in particolare anche qui, all'aeroporto di Roma. Basta pensare all'Innovation Hub, un acceleratore di tecnologia che coinvolge i giovani all'interno di un aeroporto. Basta pensare al Solar Farm, il più grande campo fotovoltaico, una struttura a supporto dell'utilizzo dell'energia pulita per un aeroporto" ha concluso Benetton.

Realizzato secondo criteri di sostenibilità e innovazione, il nuovo centro integra sistemi per la gestione intelligente dei consumi e soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale, nell'ambito del percorso di sviluppo avviato da ADR per rendere l'aeroporto romano sempre più efficiente e integrato con il territorio.