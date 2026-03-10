Addio a Umberto Allemandi, quando diceva: "Il demone della vanità"

Torino, 10 mar. (askanews) - Umberto Allemandi, fondatore de Il Giornale dell'Arte, è morto a 88 anni. La rivista, nata nel 1983, ha cambiato lo scenario dell'informazione culturale e tutt'oggi, dopo un passaggio generazionale, è un punto di riferimento sulla scena editoriale. In occasione delle celebrazioni per i 40 anni del Giornale avevamo incontrato Allemandi nella sua redazione a Torino. E oggi ci piace ricordarlo con la rivista tra le mani. "È una storia che ha avuto fortuna - aveva detto Umberto Allemandi ad askanews - è una storia che è nata da un'invenzione. Io credo nelle cose che sono diverse dalle altre, credo alle cose che portano un passo avanti, un cambiamento. Non c'era mai stato in Italia e nel mondo un giornale d'arte: c'erano tante riviste d'arte, ma mai un giornale".

A lungo direttore e alla guida della casa editrice, Allemandi ha cercato di essere internazionale e di raccontare il Sistema dell'arte con la maggiore lucidità possibile. "Il mondo dell'arte - aveva aggiunto il direttore - è basato sulla vanità, quando non è basato sull'interesse economico: questi sono due demoni da vincere. Se uno vuole fare un buon lavoro, deve fare un'informazione che ignori la vanità degli artisti e di quanti vogliono cercare di affermare un proprio merito. Bisogna invece portare dei fatti".

Oggi Il Giornale dell'Arte è diretto da Luca Zuccala e da una rilanciata casa editrice che ha puntato fortemente sulla rivista e che continua il lavoro di Umberto Allemandi, aggiornandolo al tempo e al contesto dei media in cui viviamo.