Addio a Re Harald V, la veglia e poi la bandiera a mezz'asta

Milano, 28 ago. (askanews) - Il re Harald V di Norvegia è morto all'età di 89 anni, dopo essere stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana per curare una rara malattia del sangue. Il palazzo reale di Oslo ha comunicato che è deceduto serenamente alle 06:35 di venerdì presso l'ospedale nazionale di Oslo.

Centinaia di norvegesi hanno vegliato davanti al palazzo reale di Oslo, tra fiori, candele accese e canti, mentre le condizioni di salute del re si erano aggravate. Poi, all'annuncio della morte, le bandiere nazionali del palazzo reale di Oslo sono state ammainate a mezz'asta.