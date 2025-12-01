ULTIME NOTIZIE 01 DICEMBRE 2025

Addio a Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni il mito del tennis

Roma, 1 dic. (askanews) - Ciao Nicola! Una foto in bianco e nero, con il sorriso. Così la Federtennis ricorda sui social una delle sue leggende, Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, comunicandone la scomparsa a 92 anni.

Ad oggi ancora un mito. Primatista mondiale in Coppa Davis per partite giocate, 164, incontri vinti in singolare e in doppio.

Nato a Tunisi nel 1933, nella sua carriera si è aggiudicato 48 tornei oltre ai IV Giochi del Mediterraneo di Napoli. In campo fino a 40 anni, guidando poi la squadra azzurra alla prima vittoria in Coppa Davis, nel 1976 in Cile, battendosi contro chi avrebbe preferito non andare a giocare per ragioni politiche, contro il regime del generale Pinochet.

Tra i primi a ricordarlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Addio campione". "Uno dei più grandi sportivi nazionali del secolo scorso. Il primo azzurro a vincere lo Slam".

