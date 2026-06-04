ULTIME NOTIZIE 04 GIUGNO 2026

Addio a Marjane Satrapi, raccontò l'Iran in "Persepolis"

Milano, 4 giu. (askanews) - Addio a Marjane Satrapi la fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana, diventata celebre in tutto il mondo grazie a Persepolis, la graphic novel autobiografica che racconta la sua infanzia in Iran durante e dopo la Rivoluzione islamica del 1979.

Trasferitasi in Francia nel 1994, Satrapi aveva trasformato la propria esperienza personale in un'opera simbolo della lotta per la libertà e dei diritti delle donne iraniane. Nel 2007 l'adattamento cinematografico di Persepolis, da lei co-diretto, aveva vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes e ottenuto una candidatura agli Oscar.

I familiari hanno riferito che Satrapi, 56 anni, è morta "di tristezza", poco più di un anno dopo la scomparsa del marito Mattias Ripa, definito "l'amore della sua vita".

Negli ultimi anni era diventata una delle voci più ascoltate a sostegno delle proteste iraniane. Nel gennaio 2025 aveva rifiutato la Legion d'Onore francese, criticando la politica di Parigi nei confronti del regime di Teheran e schierandosi al fianco delle donne e dei giovani iraniani.

Con Persepolis, Marjane Satrapi ha raccontato a milioni di lettori il volto umano dell'Iran, diventando una delle artiste più influenti della sua generazione.

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