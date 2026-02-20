Addio a Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy muore a 53 anni

Milano, 20 feb. (askanews) - Addio all'attore Eric Dane, il "dottor Sloan" di Grey's Anatomy è morto a 53 anni.

L'anno scorso Dane aveva annunciato di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica. "Con grande tristezza annunciamo che Eric Dane è venuto a mancare dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA", ha comunicato la sua famiglia confermandone la morte.

L'attore aveva debuttato in in televisione nel 1991 in un episodio della serie "Bayside School". Ma il ruolo che lo ha reso famoso è stato quello del bel chirurgo Dr. Mark Sloan nella serie "Grey's Anatomy", iniziata nel 2006 e in cui ha recitato in 139 episodi fino al 2021. Una delle sue ultime interpretazioni nella serie drammatica della HBO "Euphoria".