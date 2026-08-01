Addio a don Mazzi, il prete di strada che fondò Exodus

Milano, 1 ago. (askanews) - È morto a Milano, a 96 anni, don Antonio Mazzi, fondatore della Comunità Exodus. Prete di strada, educatore e giornalista, per oltre quarant'anni ha lavorato con giovani alle prese con dipendenze ed emarginazione.

Nato a Verona nel 1929, nel 1984 aveva avviato Exodus al Parco Lambro, a Milano. Il primo progetto era una comunità itinerante, la "Carovana Exodus": un viaggio attraverso l'Italia diventato poi una rete di comunità, centri diurni e strutture educative.

Don Mazzi amava definirsi un "prete matto, borderline". Rifiutava l'idea di aver salvato i ragazzi: sosteneva, al contrario, che fossero stati proprio loro a salvare lui. Il suo metodo puntava sull'educazione, sul lavoro e sulla vita condivisa, più che sulla semplice assistenza.

"Ci ha lasciati un padre, un uomo e, a suo modo, un visionario", ha dichiarato Franco Taverna, vicepresidente della Fondazione Exodus. Don Mazzi è morto circondato dai ragazzi e dagli educatori della comunità.

La camera ardente sarà aperta sabato e domenica nella sede storica di Exodus, alla Cascina Molino Torrette del Parco Lambro. I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. La sepoltura avverrà in forma privata all'Abbazia di Maguzzano, nel Bresciano.