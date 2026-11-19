Milano, 19 nov. (askanews) - Con il suo stile elegante, la sua curiosità intellettuale e il suo spirito laico, ha saputo portare la cultura nelle case degli italiani, rendendo accessibili anche i temi più complessi, senza mai banalizzarli. Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, è morto all'età di 91 anni.

Nato a Roma nel 1935, corrispondente da Parigi e New York per L'Espresso e la Repubblica, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del giornalismo e della televisione italiana. Da "Telefono giallo" a "Babele", da "Le storie" a "Città segrete", fino alla più recente esperienza su La7 con "La torre di Babele".

Autore di numerosi romanzi e saggi di successo, appassionato di storia, letteratura e musica, Augias è stato anche parlamentare europeo dal 1994 al 1999, eletto come indipendente nelle liste del Pds. Una delle voci più riconoscibili e autorevoli della divulgazione culturale italiana.