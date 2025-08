Addio a Benno, il rinoceronte bianco che venne dagli Usa aveva 44 anni

Bussolengo, 6 ago. (askanews) - Si è spento a quasi 44 anni, il rinoceronte bianco Benno; era nato negli anni '80, in uno zoo del Tennessee e, prima di trascorrere gli ultimi 13 anni della sua vita al parco Natura Viva, sbarcò in Germania fra Halle e Lipsia, poi a Salisburgo. Solo nel 2012 trovò in Italia un luogo in cui vivere serenamente l'ultima parte della sua storia, conclusa da secondo rinoceronte più anziano d'Europa. Benno è morto di vecchiaia, accudito da tutto lo staff, e il suo scheletro raggiungerà presto il Museo di Scienze Naturali di Torino, spiega Camillo Sandri, direttore zoologico del Parco.

"Benno cambiò spesso casa poiché manifestava un comportamento aggressivo nei confronti delle femmine con cui viveva, con le quali avrebbe invece potuto accoppiarsi per preservare la propria specie. Non si sentiva a proprio agio in un contesto sociale e lo manifestava distruggendo ciò che trovava attorno a sé, sfregando il proprio corno più lungo contro qualsiasi grande oggetto del reparto. Tanto da arrivare ad accorciarlo fino a ridurlo a pochi centimetri. In soli 13 anni - prosegue Sandri - lo avevamo messo nelle condizioni di lasciarlo allungare di 37-38 centimetri. E, anche se un corno in una situazione di normalità può superare il metro e mezzo di lunghezza, noi abbiamo avuto la testimonianza che Benno avesse trovato il suo ambiente sereno per vivere".

Nel frattempo il Parco sul lago di Garda si prepara ad accogliere due nuovi esemplari di rinoceronte bianco in un nuovo settore appositamente creato.