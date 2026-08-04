Addio a Baresi, i tifosi: "Era il Milan, il capitano di tutti noi"

Milano, 4 ago. (askanews) - Lui era il Milan. I tifosi arrivati a salutarlo ricordano Franco Baresi soprattutto per la fedeltà alla maglia rossonera, anche negli anni della Serie B, quando scelse di non lasciare la squadra. C'è chi lo seguiva ogni domenica a San Siro e chi ne ha conosciuto soltanto la storia. Nei loro racconti tornano il capitano, il calciatore e l'uomo: schivo, umile, presente nei momenti più difficili. Per molti, con la sua morte si chiude una parte della propria vita da tifosi.

"Lui non era uno come noi - dice un tifoso - ma ognuno di noi avrebbe voluto essere come lui e quindi la presenza era d'obbligo. Se tu vuoi, vorresti essere come una persona che poi se ne va, vorresti prendere il suo posto in tutto e per tutto. È impossibile con lui, però ha insegnato tutto, sia a livello calcistico, a livello umano, a livello giovanile, tutto".

"Franco Baresi - sintetizza un sostenitor - è il capitano di tutti i Milan, il grande capitano. E' quello che è stato con noi in Serie B. Adesso le televisioni di Berlusconi ci buttano addosso Berlusconi su Baresi. Ma Baresi c'era prima di Berlusconi. Baresi è stato quello che è venuto in Serie B con noi, la Juventus lo voleva comprare, lui ha detto: "No, io Non ci vado. La Juventus ha giocato 2 anni in Serie B con noi e io mi ricordo qua, io ero sempre allo stadio, lo vedevo, era un giocatore straordinario, era meraviglioso. Era meraviglioso anche prima di Sacchi e anche come uomo: è rimasto orfano da ragazzo, ha avuto una vita difficile, cioè non è come Maldini che è un viziatello che batte i piedi se non ha quello che vuole lui. Baresi è sempre stato lì, è sempre stato nella difficoltà e insomma lo amiamo tutti.

"E' una parte del mio pezzo di storia, Baresi - dice una supporter - Ero tutte le domeniche a San Siro e quindi ho visto belle cose dal Milan.

"Franco Baresi ha rappresentato il Milan e lo rappresenterà per sempre. Era proprio il Milan - afferma un altro tifoso -. Quindi per me, ad esempio, si chiude proprio un ciclo perché ho cominciato nel '79 a venire allo stadio e ho subìto le stesse emozioni, anche se contrapposte, della prima volta che ho visto San Siro, il prato verde nel 79. Adesso, guarda, lo stesso livello di emozioni ovviamente contrapposte con la morte di Franco, quindi per questo siamo qua.