Acque sacre, corpi contemporanei: Fonteverde ripensa il benessere

San Casciano dei Bagni, 13 ott. (askanews) - A Fonteverde la storia sembra essersi fermata ai tempi antichi, con la pace tra i colli toscani e un'aura importante determinata anche dai recenti scavi di San Casciano dei Bagni, che hanno scoperto come quest'acqua, calda e dalle proprietà terapeutiche, fosse sacra sin dai tempi degli etruschi.

Massimo Dorino, general manager di Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, professionista con una lunga e prestigiosa carriera nella ospitalità di lusso quando gli chiediamo chi sono i vip che frequentano questi luoghi, si tiene sul vago: "Bella domanda. Sono parecchi, diciamo che sono parecchi". Poi però ci parla di una clientela internazionale a prevalenza americana, ma la parte importante resta quella italiana - dice - con "il Lazio che la fa da padrona". Insomma come gli antichi, anche i romani di oggi amano questi luoghi.

Ma i tempi mutano velocemente e bisogna tenerne conto.

Elisa Ciacci, cosmetologa di Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat: "Rispetto al passato la clientela, le persone sono cambiate" spiega Ciacci. "Abbiamo avuto proprio un'evoluzione delle persone. Una volta la persona era più tranquilla, veniva più per una cura termale. Adesso c'è bisogno proprio di rallentare, c'è bisogno di ascoltare le persone. A volte tutto ciò che si vede non è ciò che serve, ma solamente l'apparenza. Infatti capita spesso di guardare una pelle, di ascoltarla, di vedere che serve una cosa, ma la signora ha bisogno di tutt'altro. Magari ha bisogno di un massaggio antistress viso e di lavorare a livello un po' più inconscio e più profondo".

Il team è coeso. Il Maestro Dipu, celebre guru delle discipline orientali e ayurvediche che opera da oltre vent'anni presso la struttura, considerato uno dei migliori terapisti olistici a livello internazionale e inserito da Tatler tra i migliori terapisti al mondo, spiega che il corpo e la mente sono in continua evoluzione. "In medicina ayurvedica non esistono le malattie psicosomatiche perché non c'è una spiegazione. Qualsiasi cosa che il tuo corpo esprime, c'è sempre una spiegazione del perché, o non dormi, non mangi, o fai cose non regolari: la medicina ayurvedica vede tutta la globalità del tuo corpo e dopo personalizza, con quello che ti serve".

Del team Fonteverde fa parte anche la nutrizionista Angela Faralli che ci spiega come la dieta mediterranea aggiornata, introduce il fattore tempo con una nuova piramide alimentare basata sui ritmi biologici dell'organismo. Una visione molto vicina a quella ayurvedica.

E del fattore tempo si tiene conto in tutte le strutture del gruppo Italian Hospitality Collection, non soltanto a Fonteverde. Secondo un nuovo approccio: inserire il benessere nel proprio calendario, trasformandolo in un impegno concreto con sé stessi.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio Linda Verzani