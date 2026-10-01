ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2026

Acqua, Vincenzi (ANBI): raccontare bellezza territori

Roma, 1 ott. (askanews) - "Noi come Anbi con Obiettivo Acqua insieme a Fondazione Univerde vogliamo raccontare la bellezza dei territori che è prodotta dall'acqua, l'acqua irrigua che circola, che preleviamo e cerchiamo di distribuire in 120 mila km di canali producendo ambiente, economia, benessere. Con questo spirito vogliamo raccontare quanto è importante continuare con la pratica irrigua che a livello agricolo come modello italiano e nel sud Europa ci permette di mantenere una straordinaria biodiversità ambientale e agricola che è unica al mondo e che dobbiamo preservare".

Lo ha dichiarato Francesco Vincenzi, presidente ANBI, inaugurando l'esposizione "Acqua, biodiversità e paesaggio. Un viaggio attraverso le Aree Protette d'Italia" nell'ambito dell'EuroMediterranean Water Forum a Roma.

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