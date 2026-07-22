Acqua, Spena (Forum Euromed): Mancanza acqua spinge migrazioni

Roma, 22 lug. (askanews) -"Il grave problema dei cambiamenti climatici, con gli eventi estremi a essi connessi, è strettamente collegato alla piaga della scarsità idrica in alcuni luoghi del mondo. Pensiamo, ad esempio, ai fenomeni della siccità e delle alluvioni nel Nordafrica. Gli interventi strategici sulle criticità di queste aree vanno condivisi all'interno dell'area euromediterranea, che comprende 43 Paesi tra Europa, Balcani, Nord Africa e Medio Oriente: stiamo quindi parlando di una prospettiva quasi globale. Va considerato che nel 2050 il 65% della popolazione euromediterranea sarà concentrato nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Da lì si prevedono flussi migratori intensi dovuti anche allo stress climatico, che provoca carenza d'acqua. I temi idrici trasversali verranno affrontati in Italia nel Forum Euromediterraneo dell'Acqua, dal 29 settembre al 2 ottobre alla Nuvola. Cercheremo di condividere le scelte strategiche con i 43 Paesi del quadrante, valorizzando con loro anche il lavoro del governo italiano sulle infrastrutture idriche. Al Forum, tra gli eventi collaterali, ci sarà anche un Ceo Water Summit pensato come tavolo dedicato alle scelte per il futuro con i vertici delle filiere idriche, del settore tecnologico, della finanza e della Blue Economy. Il Forum conferma la centralità internazionale dell'Italia nella questione idrica, di pari passo con l'impegno su questo tema concretizzatosi nel Piano Mattei per ciò che riguarda l'Africa . In questo quadro assumono rilievo anche i progetti di cooperazione sull'acqua a cui l'Italia ha dato un contributo significativo in Tunisia, Algeria e Marocco". Lo ha detto Maria Spena, del Forum Euromediterraneo dell'Acqua, a Largo Chigi, format di Urania News.