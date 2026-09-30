Acqua, Pichetto Fratin: da cambiamento climatico emergenza forte

Roma, 30 set. (askanews) - "Stiamo vivendo un cambiamento climatico che è una emergenza forte, che ci porta ad avere un mare caldissimo con conseguenze sulla biodiversità, ghiacciai che si sciolgono, e quindi c'è rischio anche sull'acqua, ad esempio dovendo andare a pescare in falda profonda, che sarebbe l'errore più grande che si possa commettere perchè significherebbe togliere il futuro alle generazioni che verranno dopo di noi. Riduzione, riuso e riprogrammazione,come detto in un convegno in occasione di questo appuntamento: è questa la nostra sfida".

Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, inaugurando al Roma Convention Center - La Nuvola il percorso espositivo fotografico multimediale "Acqua, biodiversità e paesaggio. Un viaggio attraverso le Aree Protette d'Italia" nell'ambito dell'EuroMediterranean Water Forum. La mostra è promossa da UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP) e Fondazione UniVerde, con l'adesione del One Water Committee Italy, e gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.