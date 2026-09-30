ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2026

Acqua, Pichetto Fratin: da cambiamento climatico emergenza forte

Roma, 30 set. (askanews) - "Stiamo vivendo un cambiamento climatico che è una emergenza forte, che ci porta ad avere un mare caldissimo con conseguenze sulla biodiversità, ghiacciai che si sciolgono, e quindi c'è rischio anche sull'acqua, ad esempio dovendo andare a pescare in falda profonda, che sarebbe l'errore più grande che si possa commettere perchè significherebbe togliere il futuro alle generazioni che verranno dopo di noi. Riduzione, riuso e riprogrammazione,come detto in un convegno in occasione di questo appuntamento: è questa la nostra sfida".

Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, inaugurando al Roma Convention Center - La Nuvola il percorso espositivo fotografico multimediale "Acqua, biodiversità e paesaggio. Un viaggio attraverso le Aree Protette d'Italia" nell'ambito dell'EuroMediterranean Water Forum. La mostra è promossa da UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP) e Fondazione UniVerde, con l'adesione del One Water Committee Italy, e gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi