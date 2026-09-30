ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2026

Acqua, Pecoraro Scanio: valorizzare nostra capacità di gestione

Roma, 30 set. (askanews) - "E' molto importante vedere la bellezza del paesaggio italiano, e dell'acqua in particolare, anche per premiare e sono convinto che ci vorranno sempre più dei certificati blu water credits tutte le attività positive che si fanno sull'acqua e in molte di queste foto ci sono anche le grandi opere idrauliche di cui l'Italia, e pensiamo alla tradizione romana, è ricca. Valorizzando quindi la capacità che abbiamo di gestione dell'acqua". Lo ha sottolineato il presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio in occasione dell'inaugurazione al Roma Convention Center - La Nuvola del percorso espositivo fotografico multimediale "Acqua, biodiversità e paesaggio. Un viaggio attraverso le Aree Protette d'Italia" nell'ambito dell'EuroMediterranean Water Forum.

La mostra è promossa da UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP) e Fondazione UniVerde, con l'adesione del One Water Committee Italy, e gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

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