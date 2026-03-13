Acqua, Pecoraro Scanio: riaffermare centralità risorse idriche

Roma, 13 mar. (askanews) - "È fondamentale riaffermare la centralità delle importanti risorse idriche, dare il giusto valore e difendere le inimitabili produzioni agroalimentari, sicure e sostenibili, che vanta l'Italia. Sono pilastri del benessere e dell'economia che - grazie a innovazione tecnologica, digitalizzazione capillare delle infrastrutture, utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale, in sinergia con l'attività degli eccellenti Istituti di ricerca italiani - garantiscono efficienza e circolarità, ma anche una grande attenzione al benessere umano, oltre che animale e ambientale, sanciti dalla nostra Costituzione. Una vision che consente al settore agricolo e all'industria di diventare custodi attivi delle risorse naturali".

Lo sottolinea il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, presentando i temi del convegno "Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità", che vedrà i saluti istituzionali dei Ministri dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

L'evento, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti, con il supporto di UNESCO WWAP - World Water Assessment Programme, con il patrocinio di Rai e con la main partnership di Almaviva Group, si svolgerà a Roma, giovedì 19 marzo, ore 15.30, presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi (Via XXIV Maggio, 43), sede nazionale di Coldiretti, e in diretta streaming su Radio Radicale, con la media partnership di Rai Italia e con event partner Acea Acqua.

In contemporanea con l'ONU a New York e l'UNESCO a Parigi, sarà presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2026 "Acqua per ogni persona: pari diritti e opportunità", curata dalla Fondazione UniVerde con la supervisione di UNESCO WWAP, in collaborazione con Acque del Sud, AVR Associazione italiana produttori Valvole e Rubinetti federata ANIMA Confindustria, G.M.T., CiviSmart ed E.P.M. e sarà presentato il XVI Rapporto "Gli italiani e l'agricoltura" con focus su Acqua, agricoltura e climate change, realizzato dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi in collaborazione con ANBI e Fondazione Campagna Amica.

All'evento saranno inoltre illustrate best practice di imprese italiane virtuose che possono accelerare la transizione ecologica e digitale, nella direzione tracciata dalle Nazioni Unite con l'Agenda 2030 e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030.