Acqua, negli edifici l'efficienza idrica come quella energetica

Rimini, 5 nov. (askanews) - Estati roventi, siccità, alluvioni. E città che continuano a trattare l'acqua come una risorsa infinita. A Ecomondo il Green Building Council Italia porta la sfida dentro gli edifici.

"Oggi a Ecomondo - spiega il direttore, Marco Caffi - parliamo di efficienza idrica e di soluzioni tecnologiche innovative per fare in modo che l'efficienza idrica acquisisca la stessa dignità e la stessa attenzione, all'interno dei nostri edifici e delle città, che oggi possiede l'efficienza energetica".

Acqua ricavata dall'umidità dell'aria, recupero della pioggia e delle acque grigie, scarichi sottovuoto, tetti verdi: le tecnologie ci sono. Dalla politica arriva la proposta di estendere i certificati blu anche alle città e di puntare sul riuso.

"Una delle cose che abbiamo portato avanti in Parlamento - ricerca Patty L'Abbate, deputata del Movimento 5 stelle e vicepresidente della commissione Ambiente della Camera - è l'utilizzo delle acque reflue, mediante un trattamento terziario appropriato, per poterle riutilizzare nelle nostre città. Sappiamo quanto i colpi di calore abbiano creato problemi quest'estate: per irrigare i prati o i tetti verdi è necessaria l'acqua, ma si possono annaffiare con le acque reflue in modo da riservare ai cittadini l'acqua potabile. In Italia ne riutilizziamo soltanto il 9% circa e la restante parte la buttiamo a mare, ma la gestione di questa risorsa limitata è fondamentale".