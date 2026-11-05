Acqua, Masanello (Almaviva): "Ciò che non misuri lo subisci"

Rimini, 5 nov. (askanews) - "Per quanto riguarda l'idrico si tratta di ridurre le perdite, che è un tema strettamente connesso all'energia. La nostra filosofia è quella di misurare: tutto ciò che non misuri lo subisci". Lo ha detto Franco Masanello, amministratore delegato di Almaviva Bluebit, società del gruppo Almaviva, a margine di Ecomondo alla Fiera di Rimini. Un contributo "fondamentale per il Paese, considerando che l'acqua abilita il 21-22% del Pil", ha sottolineato.

Le misurazioni, ha spiegato Masanello, "possono essere effettuate a terra oppure tramite dati satellitari". A terra il gruppo utilizza sensori in campo e il nuovo data logger Bjong+, presentato in fiera, progettato e realizzato in Italia, che acquisisce segnali di qualsiasi tipo e li trasmette con diversi protocolli. I dati confluiscono nella piattaforma Smart Water Management System, "dove milioni o centinaia di milioni di dati vengono processati, verificati e resi integri. A quel punto abilitiamo decisioni basate su dati certi; alla decisione segue l'azione, come andare a riparare la perdita e misurarne i risultati con una minore dispersione idrica".

A Rimini Almaviva presenta anche una nuova piattaforma proprietaria che individua le perdite attraverso l'osservazione satellitare, integrando dati ambientali e informazioni sulla rete. In un caso applicativo ha permesso di circoscrivere le verifiche sul campo da 48 a 11 chilometri di condotte, con una riduzione del 77% dell'estensione da controllare.