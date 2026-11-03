Acqua, L'Abbate (M5s): mia proposta di legge sui certificati blu

Roma, 3 nov. - "In Parlamento abbiamo portato a mia prima firma una proposta di legge sui certificati blu, perché la gestione della risorsa idrica sarà il problema del secolo. Però ancora non ci siamo resi conto di quanto è importante, perché qui andiamo incontro a problemi proprio sulla sicurezza alimentare". Lo ha detto Patty L'Abbate, deputata del Movimento 5 stelle e componente della commissione Ambiente della Camera, a margine di Ecomondo alla Fiera di Rimini.

"E' bello vedere che in Italia gli imprenditori continuano ad andare avanti, anche se non sono molto aiutati da questo governo", ha aggiunto. "Nella legge di bilancio vorrei vedere tutta una serie di azioni fatte per aiutare l'Italia che si muove, l'Italia che è qui a Ecomondo, sul riciclo, sulla gestione dell'acqua". La deputata ha richiamato anche gli attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei supermercati in altri Paesi europei: "Se succede in Italia e vanno al macero una serie di prodotti che noi mangiamo, che cosa accade? Bisogna essere attenti anche a questo e prevenire, ed evitare quindi di danneggiare sia il cibo sia le imprese italiane".