ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Acqua, Gargano (Anbi): entrata anche in conflitti bellici

Roma, 23 mar. (askanews) - Massimo Gargano (Direttore Generale di ANBI) in occasione del convegno "Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità", promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti, è intervenuto evidenziando come "L'acqua purtroppo è entrata anche nei conflitti bellici, lo abbiamo visto in Iran, lo abbiamo visto dopo l'inizio della guerra in Ucraina, la vediamo tutti i giorni con i disperati sulle carrette del mare che mettono a rischio la propria vita andando a cercare migliori condizioni dettate spesso proprio dalla mancanza d'acqua". Ma cosa può fare l'Europa, cosa può fare l'Italia, e cosa fanno i consorzi di bonifica: "molte cose, ma ne dico una, insieme a Coldiretti l'Anbi ha presentato un piano invasi che va nella direzione di raccogliere l'acqua quando è in eccesso, e vediamo i danni derivati dai cambiamenti climatici, per metterla a disposizione quando manca".

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