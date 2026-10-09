Acqua, de França Doria (WWAP): ispirati da paesaggi italiani

Roma, 9 ott. (askanews) - "In un momento dove il mondo si confronta con diverse sfide collegate all'acqua siamo grati al Governo italiano e alla Fondazione Univerde per questa opportunità di poter presentare nuove soluzioni ma anche di essere ispirati da queste belle immagini di paesaggi di territori italiano per proteggere l'acqua e averne cura come risorsa per tutti noi".

Lo ha affermato Miguel de França Doria (Direttore UNESCO WWAP) in occasione del orso espositivo multimediale promosso da UNESCO WWAP, Fondazione UniVerde e One Water Committee Italy nell'ambito del Forum Euromediterraneo dell'Acqua 2026 a Roma.