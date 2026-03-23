ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Acqua, Barrile (Utilitalia): tema frammentazione risorse

Roma, 23 mar. (askanews) - Annamaria Barrile (Direttore Generale di Utilitalia), è intervenuta in occasione del convegno "Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità", promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.

Per Barrile "la frammentazione della gestione è un tema enorme per la gestione della risorsa idrica, con 4 ministeri che se ne occupano, autorità nazionali e territoriali, operatori dimensionati industriali che sono i nostri associati ma ci sono ancora tanti operatori piccoli e addirittura gestioni in economia. Ma c'è tanta voglia di fare sistema nonostante questa frammentazione".

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