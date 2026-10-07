Acqua, Barrile (Utilitalia): governance da semplificare

Roma, 7 ott. (askanews) - "L'acqua non è un bene scontato, va preservata e con l'acqua vanno preservate le infrastrutture esistenti e quelle di cui ci dobbiamo dotare. Mi auguro che dovendo proporre dei modelli operativi virtuosi nel bacino del Mediterraneo riusciamo a ragionare su quella che forse è una pecca italiana che è quella di una governance dell'acqua troppo complicata. Bisogna guardare a questi temi a livello europeo ma anche in termini di semplificazione della governance che ci renderebbero come sistema paese più incisivi in una fase di grandi cambiamenti".

Lo ha dichiarato Annamaria Barrile (Direttore Generale Utilitalia) in occasione del recente percorso espositivo multimediale promosso da UNESCO WWAP, Fondazione UniVerde e One Water Committee Italy nell'ambito del Forum Euromediterraneo dell'Acqua 2026 a Roma.