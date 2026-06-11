ULTIME NOTIZIE 11 GIUGNO 2026

Achille Lauro show all'Olimpico: lo sogno da 25 anni

Roma, 11 giu. (askanews) - "L'Olimpico? Sono contentissimo. E' un po' che aspettavamo questo momento. E' un cosa che sogni per 25 anni e poi accade. Io scrivo canzoni da quando ho 15 anni e ora, dopo tanti concerti suonati in ogni dove, arrivo all'Olimpico. E dire che i primi concerti a Roma mi affittavo i locali, pagavo e mi mettevo in scaletta". Achille Lauro incanta la 'sua' Roma, e l'Olimpico è il punto di partenza. E' emozionato, si dice "felice", e annuncia il raddoppio, sempre all'Olimpico, per il 2027. "Dopo il 30 giugno, apriamo la data dell'1 luglio", dice incontrando la stampa alla vigilia dello show nella Capitale.

"Lo spettacolo - racconta l'artista - ripercorre a livello narrativo una rappresentazione del paradiso dell'Eden, degli incoscienti giovani prima di essere catapultati sulla terra. È questo il filone narrativo che lega lo spettacolo. E' una figata... La mia fortuna in questi anni - prosegue - è di aver avuto tanti brani diventati parte della storia della mia fan base, della mia storia personale. Questo show si regge sulle canzoni e si crea una magia bellissima. Dopo i 15 palazzetti e la data zero a Rimini, ora siamo all'Olimpico. È un anno particolarmente fortunato".

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