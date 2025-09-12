Acemate, il robot tennista che gioca, allena e raccatta palle

Milano, 12 set. (askanews) - Un robot tennista che può farti da coach, da avversario o semplicemente da assistente in campo che raccatta e tira palle. Si chiama Acemate l'ultima creatura di SwitchBot, azienda specializzata nei sistemi robotici domestici basati sull'intelligenza artificiale.

"La prima funzione di Acemate Tennis Robot è che può effettivamente giocare con te o contro di te come un vero avversario - ha spiegato Tallcold Bai di Svwitchbot - il chip AI all'interno del robot eseguirà un sacco di elaborazioni di dati, calcoli basati sulla traiettoria della palla e poi sui tuoi movimenti come giocatore per prevedere e calcolare dove atterrerà la palla".

Acemate è dotato di telecamere binoculari 4K utilizzate per catturare praticamente tutti i dati visivi, inclusa la traiettoria della palla e i movimenti in campo del giocatore. E grazie alle quattro ruote meccaniche il robot si sposta alla velocità di cinque metri al secondo per raccogliere il colpo e sparare una nuova palla.

"E poi è anche un allenatore di tennis AI: con tutti i dati generati, come si può vedere sullo smartphone, valuta le prestazioni, quanto in alto colpisci la palla, da quale distanza, ad esempio. Si vede tutto nella app dove Acemate offre anche raccomandazioni per l'allenamento. Ad esempio, su che tipo di muscolo occorre lavorare o come dovresti correggere la postura. E poi, a parte tutte le questioni sofisticate, direi che eccelle nelle cose più basilari, come servire una palla".

Presentato a Showstoppers a Berlino e a Ifa 2025, nella curiosità generale, Acemate può contenere fino a 80 palle. La velocità del colpo durante il lancio può arrivare fino a 113 chilometri all'ora.