Accresce, costruire una comunità educante a Cagliari

Roma, 25 feb. (askanews) - Il progetto Accresce, attivo nel quartiere Marina di Cagliari, ha l'obiettivo di creare una comunità educante capace di rafforzare il legame tra scuola, famiglia e territorio. Il quartiere infatti, caratterizzato da una forte multiculturalità, presenta diverse criticità, che Accresce punta a superare creando spazi inclusivi e partecipativi. Tra questi ci sono gli aperitivi di comunità: "Incontri informali di tutta la comunità educante, dagli educatori agli abitanti del quartiere agli studenti e alle istituzioni che iniziano insieme un percorso per conoscersi meglio, discutere e progettare azioni concrete" - spiega Federico Melis, responsabile operativo progetto Accresce.

Tra le altre azioni intraprese c'è anche il manifesto di comunità, un documento che raccoglie le proposte dei vari attori locali - scuole, educatori, commercianti, famiglie e istituzioni - impegnandosi a lavorare insieme per migliorare il benessere dei bambini e dei giovani.

"La condivisione delle attività tra grandi e piccoli è fondamentale, proprio per ricucire un muro che si è creato nel tempo in questo quartiere, spesso teatro di malamovida - spiega Tiziana Ligas, insegnante presso l'I.C. Satta -Spano-De Amicis - condividendo le attività, gli uni e gli altri potranno conoscersi e apprezzare le qualità migliori reciproche".

Grazie a laboratori creativi, attività culturali e la rigenerazione degli spazi pubblici, Accresce restituisce alla comunità la possibilità di riappropriarsi degli spazi comuni, stimolando la partecipazione e promuovendo una maggiore coesione sociale. Accresce è un progetto selezionato da Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

