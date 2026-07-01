ULTIME NOTIZIE 01 LUGLIO 2026

Accordo Usa-Israele per costruire ambasciata permanente a Gerusalemme

Roma, 1 lug. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno firmato un accordo per costruire un'ambasciata permanente a Gerusalemme, una mossa che secondo Israele riflette "l'alleanza indistruttibile" tra i due Paesi.

Durante il suo primo mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele nel 2017 e ordinato il trasferimento della missione diplomatica di Washington da Tel Aviv.

Ma i servizi erano stati distribuiti in diverse località di Gerusalemme fino a quando non è stato trovato un sito permanente.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar e l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, hanno siglato l'intesa per una grande struttura in un'area di Gerusalemme Sud nota come Complesso Allenby. I rappresentanti delle famiglie palestinesi avevano chiesto al governo americano di annullare il progetto, presentando documenti che dimostravano come il terreno fosse stato loro confiscato e trasferito allo Stato ebraico nel 1950.

"Pianteremo la nostra bandiera, la nostra bandiera americana, sul suolo di Gerusalemme per un complesso permanente e nuovissimo dell'ambasciata che fungerà da nostra nave madre delle attività diplomatiche qui in Israele" ha affermato l'ambasciatore statunitense.

"Oggi, qui a Gerusalemme, segniamo un'altra pietra miliare nell'alleanza indistruttibile tra Israele e Stati Uniti. La storica decisione del presidente Trump nel 2017 di trasferire l'ambasciata a Gerusalemme ha messo le cose in chiaro. E oggi, con l'accordo di iniziare a costruire un complesso permanente di ambasciate, questa decisione diventa ancora più profonda e duratura" ha dichiarato Saar.

"Ho iniziato il mio periodo qui come ministro degli Esteri con cinque ambasciate a Gerusalemme. Ora siamo arrivati a otto. E credo che presto, forse molto presto, raggiungeremo quota 10 e anche di più. Sempre più nazioni stanno chiarendo ciò che tutti sanno: Gerusalemme è la capitale di Israele" ha aggiunto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi