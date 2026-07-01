Accordo Usa-Israele per costruire ambasciata permanente a Gerusalemme

Roma, 1 lug. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno firmato un accordo per costruire un'ambasciata permanente a Gerusalemme, una mossa che secondo Israele riflette "l'alleanza indistruttibile" tra i due Paesi.

Durante il suo primo mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele nel 2017 e ordinato il trasferimento della missione diplomatica di Washington da Tel Aviv.

Ma i servizi erano stati distribuiti in diverse località di Gerusalemme fino a quando non è stato trovato un sito permanente.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar e l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, hanno siglato l'intesa per una grande struttura in un'area di Gerusalemme Sud nota come Complesso Allenby. I rappresentanti delle famiglie palestinesi avevano chiesto al governo americano di annullare il progetto, presentando documenti che dimostravano come il terreno fosse stato loro confiscato e trasferito allo Stato ebraico nel 1950.

"Pianteremo la nostra bandiera, la nostra bandiera americana, sul suolo di Gerusalemme per un complesso permanente e nuovissimo dell'ambasciata che fungerà da nostra nave madre delle attività diplomatiche qui in Israele" ha affermato l'ambasciatore statunitense.

"Oggi, qui a Gerusalemme, segniamo un'altra pietra miliare nell'alleanza indistruttibile tra Israele e Stati Uniti. La storica decisione del presidente Trump nel 2017 di trasferire l'ambasciata a Gerusalemme ha messo le cose in chiaro. E oggi, con l'accordo di iniziare a costruire un complesso permanente di ambasciate, questa decisione diventa ancora più profonda e duratura" ha dichiarato Saar.

"Ho iniziato il mio periodo qui come ministro degli Esteri con cinque ambasciate a Gerusalemme. Ora siamo arrivati a otto. E credo che presto, forse molto presto, raggiungeremo quota 10 e anche di più. Sempre più nazioni stanno chiarendo ciò che tutti sanno: Gerusalemme è la capitale di Israele" ha aggiunto.