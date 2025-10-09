Accordo pace per Gaza, Starmer: profondo sollievo per il mondo intero

Roma, 9 ott. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha salutato l'accordo sulla prima fase del piano di pace Usa per porree fine alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza come "un momento di profondo sollievo per tutto il mondo".

Parlando in conferenza stampa in India, a Mumbai, con il primo ministro indiano Narendra Modi, Starmer ha detto: "È un momento di profondo sollievo per tutto il mondo, ma in particolare per gli ostaggi, per le loro famiglie e per la popolazione civile di Gaza".