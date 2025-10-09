ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2025

Accordo pace per Gaza, Starmer: profondo sollievo per il mondo intero

Roma, 9 ott. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha salutato l'accordo sulla prima fase del piano di pace Usa per porree fine alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza come "un momento di profondo sollievo per tutto il mondo".

Parlando in conferenza stampa in India, a Mumbai, con il primo ministro indiano Narendra Modi, Starmer ha detto: "È un momento di profondo sollievo per tutto il mondo, ma in particolare per gli ostaggi, per le loro famiglie e per la popolazione civile di Gaza".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi