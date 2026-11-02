Accordo OpenAi-compagnia petrolifera di Stato Emirati Arabi Uniti

Milano, 2 nov. (askanews) - OpenAi ha siglato una serie di accordi con gli Emirati Arabi Uniti per integrare le sue tecnologie in diverse organizzazioni statali. L'intesa più grande riguarda la compagnia petrolifera di Stato, Adnoc, che integrerà nei suoi sistemi OpenAI Frontier, piattaforma per creare e gestire agenti Ai.

"Dal momento in cui è nato ChatGPT, il mondo si è chiesto cosa possa fare il settore energetico per l'IA. E ora, insieme, scopriremo cosa può fare l'IA per il settore energetico", ha detto il direttore generale di Adnoc, Sultan Ahmed Al-Jaber, dall'Adipec, grande evento del settore petrolifero di Abu Dhabi a cui ha partecipato il fondatore di OpenAi, Sam Altman.

"Gli Emirati Arabi Uniti sono stati costantemente il Paese più lungimirante al mondo per quanto riguarda l'adozione dell'IA", ha commentato Altman, rimarcando la volontà degli Emirati arabi uniti di diventare una forza dominante in questo settore a livello globale. Sono stati il secondo Paese dopo il Canada a presentare una strategia nazionale in materia e a nominare, nel 2017, il primo ministro al mondo dedicato all'intelligenza artificiale.