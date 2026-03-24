Accordo di libero scambio Australia-Ue: von der Leyen: "Una nuova era"

Roma, 24 mar. (askanews) - Australia e Unione europea entrano in una nuova fase di rapporti, ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che si è recata a Canberra per siglare nuove intese, in particolare un accordo di libero scambio e uno di collaborazione per la difesa, che aprono "una nuova era di partenariato economico e di sicurezza", in un mondo diventato "brutale, duro e spietato", segnato dalla guerra in Ucraina, dal nuovo conflitto in Medio Oriente e da crescenti shock energetici e geopolitici, ha detto.

Intervenendo davanti al Parlamento australiano, la presidente della Commissione europea ha definito la visita non simbolica ma legata a un cambiamento profondo dell'Europa. "Quello che firmiamo oggi libererà una nuova era di partenariato economico e di sicurezza", ha detto. "L'Europa è cambiata. E non siamo soltanto aperti agli affari, siamo qui per avviare una nuova epoca nella nostra relazione, radicata nello spirito dell'amicizia".

"Dopo otto anni di negoziati, l'Australia ha ottenuto uno storico accordo commerciale con l'Unione europea, la seconda economia mondiale. L'accordo di libero scambio abbatterà le barriere commerciali e agli investimenti tra l'Australia e l'Unione europea, un mercato di circa 450 milioni di persone", ha dichiarato il premier australiano Anthony Albanese, aggiungendo che l'intesa elimina i dazi su esportazioni australiane chiave, tra cui vino, prodotti ittici e prodotti orticoli.