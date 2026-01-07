Acca Larenzia, si ripete il rito del "presente" e il saluto romano

Roma, 7 gen. (askanews) - Sono arrivati in corteo da via Genzano, a Roma, nel quartiere Appio Latino, diretti in via Acca Larenzia, per ritrovarsi davanti alla sede del Movimento sociale italiano nel 48esimo anniversario dell'uccisione di Franco Bigonzetti, 19 anni, Francesco Ciavatta, 18 anni, Stefano Recchioni, 20 anni.

Tanti i militanti neofascisti per ricordarli, circa un migliaio. Presenti tra gli altri il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e quello di Casapound, Gianluca Iannone. Una tradizione che si ripete ogni anno. Un corteo silenzioso, scuro; alcuni hanno portato mazzi di fiori e quasi tutti con cappelli di lana e cappucci in testa. Occupata tutta via Evandro, quasi 100 metri di strada. Alle 18 in punto i nomi dei tre ragazzi, hanno risuonato tra i palazzi, poi le braccia alzate. È la cerimonia del presente che si ripete, davanti alla vecchia sezione Msi.

Alla fine della commemorazione si è sentita la voce di una donna che ha gridato: "Viva l'Italia antifascista".