ULTIME NOTIZIE 23 LUGLIO 2026

Abu Dhabi, è nata Kaya: primo cucciolo di tricheco

Abu Dhabi, 23 lug. (askanews) - Si chiama Kaya ed è nata a SeaWorld Abu Dhabi da Smooshi, tricheco femmina di 23 anni. Secondo la struttura, è il primo cucciolo di tricheco venuto al mondo nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. La piccola è nata il 19 maggio e ora nuota accanto alla madre nella sezione polare del parco sull'isola di Yas. SeaWorld parla di una nascita senza complicazioni e di un legame formato rapidamente tra madre e cucciolo.

"La nascita di Kaya è davvero una tappa importante: è il primo cucciolo di tricheco nato nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. È un grande successo non solo per SeaWorld, Yas Island e Abu Dhabi, ma per l'intero settore zoologico", spiega Scott McCoy, direttore zoologico senior di SeaWorld Abu Dhabi.

"Il parto è andato esattamente come previsto - prosegue - Kaya e sua madre hanno creato molto presto un legame molto forte. Lei è stata una madre perfetta, ha fatto tutto quello che le abbiamo chiesto. E fortunatamente Kaya si è sviluppata proprio come speravamo: cresce, aumenta di peso, impara a esplorare il suo ambiente e diventa sempre più indipendente".

La gestazione dei trichechi dura circa 15 mesi. Durante la gravidanza, Smooshi è stata seguita con controlli veterinari, supporto nutrizionale ed ecografie di routine. Nel parco di Abu Dhabi vivono in tutto cinque trichechi. Dopo la nascita di Kaya, spiegano i responsabili, Smooshi segue da vicino il cucciolo e gli insegna a conoscere l'ambiente.

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