Abodi: Milan-Como? Le cose vanno come devono andare, ne prendo atto

Roma, 22 dic. (askanews) - "Milan-Como? Le cose vanno come devono andare, ne prendo atto anche perché sono attore interessato per certi versi ma insomma so stare al mio posto, so rispettare i ruoli, so esprimere il mio pensiero, ma io mi sento di rappresentare non soltanto gli interessi degli organizzatori, anche e direi soprattutto gli interessi dei tifosi, perché credo che siano una componente indispensabile; la ragione del successo del calcio e dello sport in generale e il rispetto nei loro confronti non passa attraverso dichiarazioni di intenti ma nella trasformazione degli intenti in fatti".

Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo sulla partita di Serie A, Milan-Como, in programma l'8 febbraio prossimo a Perth, che non si giocherà più in Australia, al termine del Cdm in merito al disegno di legga delega in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale.

"Capisco l'esigenza di internazionalizzazione - ha aggiunto - capisco l'esigenza di un incremento dei ricavi, sono dell'idea che dobbiamo un po' tutti per quello che il calcio italiano rappresenta in Italia e nel mondo, dare ogni supporto perché si possano liberare risorse finanziarie e mettere in condizione il calcio, così come gli altri sport, di esprimere tutto il potenziale. Si è buttato il cuore oltre l'ostacolo con una certa leggerezza probabilmente perché prima di parlarne per mesi, partendo dall'origine dell'idea forse bisognava partire dal soggetto finale che avrebbe dovuto dare le autorizzazioni o avrebbe dovuto opporre le condizioni e quindi recuperiamo, diciamo, questa partita che non era certamente persa ma comunque era lontana. Ho ricevuto anche messaggi da tifosi italiani in Australia, devo dire quindi c'era anche qualche segnale positivo quindi senza polemica assolutamente, con grande serenità, un po' per stile, per costume, e un po' perché ne abbiamo bisogno di questi tempi. Riaccogliamo anche Milan-Como e vediamo anche dove e quando si giocherà".