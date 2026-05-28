Abi, Mattarella alla commemorazione di Barucci e Sella

Roma, 28 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è arrivato all'Abi, presso le Scuderie di Palazzo Altieri, per prendere parte alla cerimonia di commemorazione dei presidenti emeriti dell'associazione, Piero Barucci e Maurizio Sella.

Al suo arrivo è stato accolto da Antonio Patuelli, presidente dell'Abi. Alla cerimonia, poco prima del presidente della Repubblica, era giunto anche il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta che domani mattina terrà l'evento annuale delle considerazioni finali alla Relazione annuale.

l'Associazione bancaria italiana ha intitolato a Piero Barucci e Maurizio Sella, presidenti emeriti dell'ABI, scomparsi recentemente, le sale del Centro Congressi ABI di Roma. Nella cerimonia sono state scoperte due targhe dedicate a Barucci e Sella, protagonisti e fautori dello sviluppo del settore bancario italiano anche in Europa.