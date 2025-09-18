Abc sospende show Kimmel per commenti su Kirk, Trump: grande notizia

Los Angeles, 18 set. (askanews) - La televisione statunitense Abc ha sospeso lo show di Jimmy Kimmel "a tempo indeterminato" dopo le polemiche per alcuni commenti del presentatore sull'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk.

Una decisione sorprendente quella di cancellare all'improvviso uno dei programmi più popolari e seguiti della tv americana, in onda da più di 20 anni, che sta occupando le prime pagine di tutti i media Usa.

Ma cosa ha detto Kimmel? La frase incriminata del suo monologo si riferisce alle ragioni dell'omicidio di Kirk e alla reazione dei repubblicani: "La banda MAGA (ndr Make America Great Again) sta cercando disperatamente di presentare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e sta facendo tutto il possibile per trarne vantaggio politico".

Subito è arrivata la reazione della Federal Communications Commission, col presidente Brendan Carr che ha lasciato intendere che sarebbero stati presi provvedimenti. Poche ore dopo l'annuncio di Abc, di proprietà della Walt Disney Company, arrivato mentre Kimmel si preparava per la puntata di mercoledì sera, col pubblico in attesa di entrare. Una decisione accolta dalle proteste delle associazioni che si occupano di libertà di parola e dai democratici.

"È una grande notizia per l'America la cancellazione, complimenti a Abc per il coraggio, Kimmel ha zero talento", ha commentato il presidente Trump sui social, "ancora meno di Stephen Colbert". Lo show in seconda serata di Colbert, troppo critico del presidente, chiuderà il prossimo maggio: l'annuncio della rete NBC risale a un paio di mesi fa.

Trump da giorni ha intensificato i suoi attacchi, anche legali, contro i media da lui accusati di non essere imparziali nei suoi confronti. L'ultimo, una richiesta di risarcimento contro il New York Times per 15 miliardi di dollari.