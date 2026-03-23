ABB a MCE: innovazione, efficienza e soluzioni per l'HVACR

Sesto San Giovanni, 23 mar. (askanews) - Un'evoluzione continua per coniugare efficienza energetica, affidabilità operativa e gestione intelligente degli impianti. È in questo scenario del settore HVAC-R che ABB si propone come partner tecnologico in grado di offrire una visione integrata che mette in relazione controllo motore, supervisione degli edifici e qualità dell'energia, con l'obiettivo di garantire prestazioni elevate e sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita delle applicazioni.

Alla vigilia della Mostra Convegno Expocomfort, dal 24 al 27 marzo 2026, presso Fiera Milano Rho, a cui ABB parteciperà da protagonista, Stefano Cossu, Segment Manager HVAC-R dell'azienda, ha illustrato quali saranno le novità presentate: "Il cuore della nostra offerta è rappresentato dalla famiglia di drive ACH580, che presenteremo nelle novità IP66 certificato outdoor e package drive con sezionatori e fusibili. Avremo poi, a completare l'offerta, la parte di supervisione dell'edificio con un focus particolare dedicato al mondo dei data center. Attraverso i nostri prodotti è possibile monitorare l'edificio o il data center, ottimizzare i carichi e garantire la resilienza necessaria dall'infrastruttura".

Il cuore della proposta di ABB, dunque, è rappresentato dagli azionamenti per il controllo delle applicazioni HVACR, con un fine chiaro: offrire il drive giusto per ogni applicazione significa ottimizzare consumi, prestazioni e affidabilità, agevolare il cliente nell'integrazione delle unità.

"All'interno del building, motori e drive consentono di ridurre i consumi, ottimizzare i costi operativi e chiaramente fare efficientamento. Questo garantisce un ritorno di investimento che può essere dell'ordine di mesi e non di anni. In questo senso noi aiutiamo le aziende a fare di più, utilizzando minore energia. L'energia all'interno di un building si trasforma in movimento in tantissime applicazioni, anche stando nell'ombra. Pensiamo a un ascensore, a una scala mobile e naturalmente ai sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria" ha proseguito Cossu.

L'intento di ABB, dunque, mira a essere protagonista nel cambio di passo del settore HVAC-R.

"Per quanto riguarda il settore HVAC-R, si tratta di un settore la cui tecnologia è in evoluzione, specialmente negli ultimi anni. C'è una particolare attenzione all'impianto ambientale, ad esempio con l'adozione di nuovi refrigeranti naturali. Ai sistemi HVAC vengono richieste performance sempre più elevate e una continuità operativa chiaramente massima per le applicazioni che sono mission critical. In questo, ABB si colloca come partner tecnologico strategico, capace di unire una visione integrata di controllo motore, supervisione degli edifici e chiaramente power quality" ha concluso Cossu.

Con questa proposta integrata, ABB conferma la propria capacità di accompagnare il settore HVACR verso modelli sempre più efficienti e performanti, offrendo tecnologie che dialogano tra loro per creare valore in ogni progetto e applicazione.