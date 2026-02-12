AB InBev con Corona Cero è worldwide partner dei Giochi Olimpici

Milano, 12 feb. (askanews) - AB InBev è il primo gruppo birrario Worldwide Olympic Partner e per la prima volta a Casa Italia, cuore simbolico delle Olimpiadi in casa.

"Innanzitutto è un grande orgoglio perché dopo vent'anni le Olimpiadi tornano in Italia ed essere oggi qui in Triennale è un traguardo incredibile, perché abbiamo l'opportunità di dimostrare come birra sport sono meglio insieme, perché hanno la capacità di unire i fan di tutto il mondo in una piattaforma globale di celebrazione, connessione e responsabilità", racconta Claudia Buzio Head of Legal & Corporate Affairs AB InBev Italia

Corona Cero è protagonista della partnership olimpica per la promozione del consumo responsabile, spiega Lucia Innocenti, Marketing Manager Corona AB InBev Italia.

"Corona Cero è brand globale e iconico che propone ai consumatori un nuovo modo di vivere la celebrazione, no alcohol di qualità superiore e senza compromessi sul gusto. Essere il primo brand di birra globale partner dei giochi olimpici e paralimpici rappresenta anche come il segmento no alcol si è diventando sempre più importante per i nostri consumatori".

Con Corona Cero e la piattaforma "For Every Golden Moment" vengono messi in relazione i grandi trionfi olimpici con i momenti speciali della vita quotidiana.

"La nostra campagna promuove proprio questo legame tra il golden moment sportivo olimpico e i golden moment che viviamo tutti noi nella nostra vita quotidiana, chiaramente accompagnato da Corona Cero per un consumo responsabile e moderato" conttinua Lucia Innocenti.

Milano Cortina 2026 rappresenta per AB InBev un'opportunità strategica per generare un impatto concreto e duraturo in Italia creando nelle tre location Milano, Cortina e Livigno spazi di incontro e relazione per atleti, partner e media, con infrastrutture, competenze e materiali destinati a restare nel Paese. E si continua a guardare al futuro.

"Dopo Milano-Cortina la partnership olimpica col Comitato Olimpico Internazionale prosegue da Los Angeles fino a Brisbane 2032 e ne siamo molto orgogliosi e ci permetterà di continuare ad evolvere, a celebrare la nostra idea di connessione su una scala senza precedenti per andare a concretizzare il nostro purpose, cioè creare un futuro con più cheers" conclude Claudia Buzio.

Milano Cortina diventa dunque modello per i prossimi Giochi, con un impatto che va oltre l'evento.