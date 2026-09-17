A2A porta in Italia Teti, il robot subacqueo per pulire gli invasi

Valdidentro (So), 17 set. (askanews) - Arriva per la prima volta in Italia il robot subacqueo che permette di pulire i fondali delle dighe, senza dover svuotare i bacini. È il Progetto Teti di A2A, al via in fase sperimentale presso la diga di Cancano, in Valtellina. Sviluppato in collaborazione con Watertracks, il Progetto Teti ridefinisce la manutenzione delle infrastrutture idroelettriche: azzera lo spreco d'acqua e garantisce la pulizia degli invasi dai sedimenti montuosi.

"Questo Progetto Teti è una idea completamente innovativa: è quella di avere un robot che continua costantemente a tenere manutenuto il lago, lavora sui sedimenti. Li prende e li sposta dove non danno fastidio", ha detto l'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini.

Se finora bisognava svuotare gli invasi, il robot cingolato del Progetto Teti opera a 80 metri di profondità, mantenendo l'impianto sempre operativo. Due frese smuovono il sedimento, che viene poi aspirato da una pompa. Sono stati già rimossi 10.000 metri cubi di detriti.

"La cosa interessante è che quando dobbiamo fermare il lago, nel vecchio modello, per fare queste manutenzioni si perde una capacità di produzione elettrica pari alla produzione di un anno di 10mila impianti domestici solari. Il Progetto Teti non solo ha un impatto ambientale migliore e tiene le dighe in ordine, ma ha anche un grande vantaggio dal punto di vista energetico in un momento in cui l'Italia ne ha veramente bisogno".

La Valtellina e la Valchiavenna restano centrali per A2A, come emerge dal Bilancio di sostenibilità territoriale. Il gruppo gestisce 21 centrali idroelettriche, con una potenza complessiva di 1,2 gigawatt. Nel 2025 sono stati generati 78 milioni di euro di valore e oltre 15 milioni di investimenti, in crescita del 31% in un anno.