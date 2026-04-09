"A year in London", l'amore tra due donne nel mondo della moda

Roma, 9 apr. (askanews) - L'incontro tra una giovane e talentuosa stilista del Sud Italia e una designer affermata è al centro di "A year in London" di Flaminia Graziadei, nei cinema dal 14 aprile. Tra i due personaggi, che si muovono nell'universo glamour della moda, nasce pian piano un amore, inaspettato. E mentre una vuole proteggere i confini professionali l'altra lotta con sentimenti che non può reprimere.

Il film girato in lingua inglese ha come interpreti principali l'attrice britannica Melanie Liburd e Nina Pons, nipote di una delle cinque sorelle romane della moda, Anna Fendi. "Bah, penso che questa sia l'unica esperienza da creatrice di moda nella mia vita, perché io ho scelto tutta un'altra strada, la moda non mi interessa, l'ho vissuta, la conosco. - ha affermato la giovane attrice - Non è stato per la moda ma per la possibilità di raccontare una storia dove c'è all'interno una ragazza che ha il coraggio di cambiare, che è una cosa molto difficile".

La regista ha spiegato così il desiderio di esplorare una relazione omosessuale all'interno del mondo della moda: "Spesso nelle storie tra donne vengono dipinte con queste donne grigie, sottomesse, tristi, che non è un mondo che conosco. C'è tutto un altro mondo che è molto più dinamico, molto più colorato, di donne che sono eleganti, che sono di potere, che scelgono".

Mentre Melanie Liburd ha raccontato: "Mi è piaciuta molto questa sceneggiatura, credo che sia una bellissima storia d'amore, mi è piaciuta la purezza di questi due personaggi. Oggi ci sono persone che si impegnano perché la comunità LGBTQ+ sia più rappresentata, ma c'è ancora del lavoro da fare".