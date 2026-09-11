ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

A Villa Blanc il Graduation Day degli Executive Master Luiss BS

Roma, 11 set. (askanews) - La tecnologia è, o dovrebbe essere, da sempre al servizio dell'uomo. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale l'argomento diventa più che mai di attualità e il senso critico assume un ruolo centrale. Questo uno dei concetti espressi dall'intervento del Dean della Luiss Business School, Raffaele Oriani, a conclusione delle cerimonie dei Graduation Day degli Executive Master di Luiss Business School che si sono svolte a Villa Blanc a Roma. Al centro delle giornate il valore del lifelong learning come leva per la crescita professionale lungo tutto l'arco della carriera, insieme ai temi dell'upskilling, del reskilling e del networking.

Federica Brunetta, Head of Executive Masters Luiss Business School: "Sicuramente in un mondo in cui le risposte sono così facilmente disponibili saper trovare e porsi le giuste domande è un elemento chiave in questo modo si riesce a governare a utilizzare a rendere un'opportunità anche tutto quello che è fornito oggi alle nuove tecnologie. In un contesto in cui il cambiamento è sempre più rapido, la capacità di adattarsi di saper leggere nuovi scenari e di continuare ad apprendere anche in un'ottica di life learning, nonché anche quella di porsi le giuste domande secondo me e secondo noi sarà la competenza chiave".

L'Executive Education Luiss Business School unisce quindi a una solida preparazione manageriale l'attenzione al cambiamento esterno e a fattori abilitanti di nuove opportunità come l'upskilling, il reskilling e il networking.

"Oggi celebriamo la fine di un percorso che è quello di formazione, però per i nostri partecipanti si apre una nuova fase se vogliamo chiamarla così. Il mio augurio è proprio di continuare a voler apprendere e a condividere e a coltivare questa capacità di osservare, analizzare ed affrontare il cambiamento. Questo speriamo lo continuino a fare anche all'interno della nostra community della Luiss Business School".

La parola d'ordine è quindi competenze: "Chi si rivolge all'Executive Education cerca probabilmente un upskilling o reskilling, quindi dare rafforzare le competenze che porta già nel proprio bagaglio, oppure trovare competenze nuove; in questi giorni nei graduation si è parlato molto di cambiamento e di come non solo adattarsi, ma anche guidarlo: ecco per guidare il cambiamento bisogna fare leva sulle proprie competenze, ma anche trovare spazio per costruire strade nuove".

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